Christian Lie ser fem lovende ting og fem bekymringer for markedet

I en oppdatering om markedssituasjonen trekker Christian Lie inn flere faktorer som er positive og negative akkurat nå.

La oss begynne med de positive faktorene han lister opp:

Vekstraten for smittede/døde av coronaviruset har passert toppen globalt. Økonomiske gjenåpning. Pengepolitikk: 7tn USD 2020, rentekutt, IG/HY, uendelig QE, direkte utlån, MMT. Finanspolitikk: 8tn USD 2020, direkte utbetalinger skattelette, garantier, statskjøp. Stabilisering i finansmarkedene de siste ukene. Redusert frykt for kreditt-/finanskrise. Spørsmål om tid før medisinsk gjennombrudd for behandling av symptomer eller vaksine. Dette kan vi forvente når bearmarkedet tar slutt

På den negative siden ser han også fem bekymringer:

Svært dyp resesjon med ukjent varighet og risiko for langvarige ringvirkninger. Fare for at smitten blusser opp igjen når økonomisk normalisering kommer i gang. Aksjemarkedene priser inn V-rekyl. Lav oljepris med tilbudsoverskudd og fulle lagre. Høy sannsynlighet for konkurser, gjeldsmislighold og høy arbeidsledighet. Uten medisinske gjennombrudd vil virustrusselen begrense økonomisk aktivitet. Rekordrask exit fra skjærsilden for aksjemarkedet

Jokere

Økonomen ser også noen jokere som kan prege aksjemarkedet. Som at gjenåpningen skjer uten stor bølge av ny smitte, og at stimulanser begrenser den økonomiske skaden og at økonomien derfor klarer seg bedre enn fryktet. Lie spør seg også om hvordan den økonomiske atferden vil bli fremover.

Christian Lie tror det er 10 prosent sannsynlighet for V-formet rekyl i markedet, mens han ser 50 prosent sannsynlighet for optimistisk U-form. En trøblete U-form (eller W-form) er det 40 sannsynlighet for, spår Lie.

Sprikene anslag

Aksjemarkedene stupte i mars, men hentet inn store deler av nedgangen i april. Lie peker nå på at det er store sprik i hva man kan vente seg fra selskapene fremover.

«Blant selskapene i S&P 500 ventes under en fjerdedel å gi guiding for resten av 2020 ved rapporteringen for første kvartal – om lag halvparten av normal andel. Dette skyldes mangel på forutsigbarhet og ønske om ikke å styre analytikernes forventninger. Mangel på signaler fra selskapene bidrar til de største sprikene i analytikernes estimater for selskapsinntjening i S&P 500 siden finanskrisen», skriver Lie i rapporten.