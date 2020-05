Rett opp på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen lagt på seg 1,1 prosent og står i 8.803,79 poeng mens Dow Jones står i 23.973,86 poeng etter en oppgang på 0,9 prosent.

En Twitter-melding fra USAs president Donald Trump hvor han påpeker at etterspørselen tar seg opp bidrar til å løfte oljeprisen. WTI-oljen omsettes nå for 25,16 dollar fatet, opp 7,1 prosent.

Corona

Antall nye smittetilfeller i USA har blitt redusert til to prosent, det laveste siden mars, noe som bidrar til en viss optimisme.

I tillegg skal restriksjonene i California, delstaten med den største økonomien som representerer omtrent 15 prosent av USAs BNP, gradvis slippes opp fra fredag.

Handelsbalansen

USAs handelsbalanse for varer og tjenester fikk et underskudd på 44,4 milliarder dollar i mars. Det var på forhånd ventet et underskudd på 44,2 milliarder dollar, ifølge TDN Direkt.

Veien videre

Christian Lie, sjefstrateg i Danske Bank, skriver i en oppdatering at det er 10 prosent sannsynlighet for V-formet rekyl i markedet, mens han ser 50 prosent sannsynlighet for optimistisk U-form. En trøblete U-form (eller W-form) er det 40 prosent sannsynlighet for.