Visepresident sier opp i protest

I et åpent brev til de ansatte i Amazon skriver Bray at sparkingene ble gjort for å skape fryktkultur innad i varehusene, skriver den britiske avisen The Independent.

– Jeg slutter i forferdelse over Amazon sier opp ansatte som skaper bråk over at lageransatte er redde for covid-19, skriver Bray.

Det "klikket"

Flere Amazon-ansatte er blitt sagt opp for å protestere og kritisere arbeidsforholdene mens pandemien har pågått, og det var etter at to ansatte som planla en protest fikk sparken i april at Bray sier det"klikket" for han.

Ifølge The Independent forsøkte han først å få til endringer innad i konsernet, men når det ikke gikk så han ingen annen utvei enn å si opp.

– Når det var gjort, så ville det å bli værende i Amazon i praksis bety at jeg støttet disse handlingene som jeg forakter. Derfor sa jeg opp, skriver Bray i brevet.

Taper millioner

Brey, som gikk fra Google til Amazon i 2014, innrømmer at han mest sannsynlig kommer til å tape penger i millionklassen på dette, men at han likevel mener at han gjorde det som han mener er det rette.

1. mai streiket ansatte i blant annet Amazon, Fedex og Target i protest mot det de mener er manglende beskyttelse for de ansatte.

Amazon gikk i april ut og sa at demonstranter sprer desinformasjon om Amazon, og la til at de protesterer mot "uansvarlige handlinger fra fagforeninger"