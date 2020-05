Blandet fra Disney i andre kvartal

Coronapandemien påvirket særlig inntektene fra Disneys fornøyelsesparker og cruisevirksomhet. Av positive bidrag løftet den nye streamingtjenesten Disney+ inntektene i andre kvartal.

Resultat per aksje kom inn på 60 cent, mot forventede 89 cent. Inntektene beløp seg i andre kvartal til 18,01 milliarder dollar, mens forventing på forhånd lå på 17,80 milliarder dollar. Disney opplevde et resultatfall på 5,5 milliarder dollar.

Slik presterte de ulike segmentene innad i Disney i andre kvartal:

Media-segmentet genererte inntekter på 7,26 milliarder dollar, opp 28 prosent mot samme kvartal i fjor.

Parker, Opplevelser og produkter genererte inntekter på 5,54 milliarder, ned 10 prosent.

Filmer og Serier (Studio Entertainment) genererte 2,54 milliarder dollar, opp 18 prosent.

Consumer Products genererte inntekter på 4,12 milliarder, opp mer enn 100 prosent som følge av suksessen med Disney+.

Disney hadde per 28. mars 33,5 millioner betalende brukere for Disney+ , og selskapet skal ha uttalt at de ved utgangen av april skal passere 50 millioner.