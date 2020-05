Analytiker advarer: Risiko for at markedet undervurderer

Aksjemarkedene stupte i mars på grunn av coronaviruset. I de fleste land verden over ble det innført strenge tiltak i kampen mot viruset. Det gjorde at oljeprisen stupte på grunn av lavere etterspørsel.

I april hentet markedet deler av fallet inn, og flere og flere land åpner nå gradvis opp, mens oljeprisen har steget de siste dagene.

«Foreløpig ser markedet ut til å prise inn at den økonomiske aktiviteten kan forbedre seg fra nå, og selv om det er sant, vet vi fortsatt ikke omfanget av den økonomiske skaden som allerede har skjedd. Dette er viktig fordi det er ikke gitt at alle skadene kan repareres fort. Noe som betyr at vi ser mer en gradvis og lang U-formet utvikling fremfor en V- eller U-formet utvikling», skriver Hewson i CMC Markets' morgenrapport.

Tross at land åpner økonomien igjen og ting ser mer lovende ut nå, advarer han mot at det kan komme en ny smittetopp som følge av dette. Han peker også på at man ikke vet hvor stor skaden av pandemien har blitt.

«Det er en reell risiko for at markedene undervurderer de langsiktige konsekvensene av endringene som skjer, og ser forbi de dyre dataene. Jobber går fortsatt tapt, med Virgin Atlantic og AirBnB som de siste blant mange til å kunngjøre dette i går. Sosial distansering, flyturer og reiser er ikke aktuelt på dette tidspunktet eller i nærmeste fremtid».