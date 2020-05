Mot opptur på Wall Street

Det var tirsdag bred oppgang på New York-børsene med 0,6-1,1 prosent. Onsdag ser ut til å bli en ny god dag.

I førhandelen er Dow Jones, S&P 500 og Nasdaq opp 0,8-0,9 prosent.

Flere og flere land åpner gradvis opp igjen i kampen mot coronaviruset. Det har ført til høyere oljepris og optimisme - også i USA. Hvordan smitten utvikles fremover, vil trolig ha noe å si for utviklingen på aksjemarkedet.

– Når vi letter tiltakene er det en risiko for at de må strammes inn selvfølgelig. Det er helt avhengig av hvordan utviklingen går fremover og hvordan det blir med den såkalte andrebølgen, sier Andrew Wilson, sjef for globale renter i Goldman Sachs Asset Mangement, til Bloomberg.

Micheal Hewson, sjefsanalytiker i CMC Markets, tror aksjemarkedet undervurderer de langsiktige konsekvensene av pandemien.

«Foreløpig ser markedet ut til å prise inn at den økonomiske aktiviteten kan forbedre seg fra nå, og selv om det er sant, vet vi fortsatt ikke omfanget av den økonomiske skaden som allerede har skjedd. Dette er viktig fordi det er ikke gitt at alle skadene kan repareres fort. Noe som betyr at vi ser mer en gradvis og lang U-formet utvikling fremfor en V- eller U-formet utvikling», skriver Hewson i CMC Markets' morgenrapport.