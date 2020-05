Norwegian fraktet kun drøyt 40.000 passasjerer i april

Norwegian Air Shuttle fraktet kun 41.311 passasjerer i april i år, opplyses det i en børsmelding.

I april i fjor fraktet selskapet 3,1 millioner passasjerer, som da var svakt opp fra samme måned i 2018.

Den totale kapasiteten (ASK) var på 110.295.183 (12 måneders rullerende).

«Det globale utbruddet av Covid-19, og påfølgende myndighetspålagte reisebegrensninger, har fortsatt å ha en dramatisk innvirkning på trafikktallene i april», skriver flyselskapet.

De skriver videre at de fortsetter å operere et begrenset antall innenlandsflyvninger i Norge på regjeringens vegne for å sikre transport mellom regionene. Flyselskapet opererte også noen flyreiser mellom Oslo, Stockholm og København i starten av måneden.

«All annen nettverksaktivitet er midlertidig stoppet, og gjenspeiles derfor i den kraftige nedgangen i trafikktallene denne måneden», skriver Norwegian.