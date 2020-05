Norges Bank: Rentedommen er klar

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har enstemmig besluttet å sette ned styringsrenten til null prosent, går det frem av en melding fra Norges Bank.

– Slik komiteen nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover. Vi ser ikke for oss at styringsrenten vil bli satt ytterligere ned, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.



Brått fall

Norges Bank peker på at aktiviteten i norsk økonomi har falt brått, som følge av coronapandemien. Tilbakeslaget forsterkes av at også landene rundt oss er sterkt rammet av virusutbruddet og av at oljeprisen har falt mye.

En lavere oljepris har bidratt til å svekke kronekursen. Banken mener det er uvanlig stor usikkerhet om utviklingen fremover.

Den økonomiske aktiviteten ventes å ta seg opp etter hvert som smitteverntiltakene trappes ned, men det vil trolig ta tid før produksjonen og sysselsettingen er tilbake på samme nivå som før pandemien, heter det i meldingen.

Norges Bank mener lave renter ikke kan forhindre at coronautbruddet får store konsekvenser for norsk økonomi, men bidrar til å dempe tilbakeslaget.

Etter hvert som situasjonen normaliseres, vil lave renter bidra til at aktiviteten tar seg raskere opp. Det kan redusere risikoen for at arbeidsledigheten fester seg på et høyt nivå, heter det.

Utsiktene og risikobildet tilsier en svært ekspansiv pengepolitikk. I mars ble styringsrenten redusert fra 1,5 til 0,25 prosent. På rentemøtet 6. mai vedtok altså komiteen å sette styringsrenten til null prosent.

Ventet kutt

Handelsbanken Capital Markets var blant få som ventet at sentralbanken kuttet styringsrenten fra 0,25 prosent til null i dag.

Økonomene pekte på at de økonomiske utsiktene har forverret seg markert siden Norges Banks forrige rentekutt 20. mars, noe som de mente talte for at renten settes videre ned.

«Vi tror imidlertid ikke det er aktuelt for Norges Bank å sette renten ned i negativt territorium», het det i morgenrapporten torsdag.

DNB Markets på sin side tvilte i forkant på at Norges Bank ville senke renten nå, og økonomene ser heller ikke utsikter til noen snarlig renteøkning.



Nordea Markets øynet også i forkant at styringsrenten forble uforandret på 0,25 prosent.

Samtidig ventet økonomene at Norges Bank ville signalisere videre at renten mest sannsynlig vil holdes uendret i overskuelig fremtid.