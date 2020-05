Danske Bank og BN Bank kutter renten

Etter at Norges Bank kuttet styringsrenten til null, justerer Danske Bank sin boliglånsrente ned med inntil 0,40 prosentpoeng.

Justeringen effektueres fra og med 25. mai for eksisterende kunder.

Samtidig går det torsdag frem at BN Bank reduserer boliglånsrentene med inntil 0,20 prosentpoeng med bakgrunn i at pengemarkedsrentene har falt ytterligere, etter at banken varslet forrige rentekutt på 0,15 prosentpoeng til alle ordinære boliglånskunder 15. april.

Ny laveste pris vil være 1,79 prosent, og rentekuttet gjennomføres fra 30. juni.