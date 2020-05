Aksjene stiger på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen lagt på seg 1,3 prosent og står i 8.969,16 poeng mens Dow Jones står i 23.924,02 poeng etter en oppgang på 1,1 prosent.

Tall fra amerikanske arbeidsmyndigheter viser at antallet førstegangssøkende til ledighetstrygd (jobless claims) kom inn på 3.169.000 personer sist uke (pr. 2. mai).

Konsensus ventet i forkant 3 millioner, men analytikernes anslag spriket fra 2 til 4,5 millioner. Det er en nedgang på 677.000 drøyt siden uken før.

Totalt har nå rundt 33,23 millioner amerikanere søkt om ledighetstrygd siden USA stengte ned på grunn av coronaviruset.

Onsdag ble det kjent at antall sysselsatte i privat sektor i USA falt med 20,2 millioner i april. Det var ventet en nedgang på 20 millioner. Ifølge CNBC var det de «verste tallene i historien».