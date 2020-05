Har tapt mer enn noen andre på coronapandemien

GODE MARGINER: Louis Vuitton skal ha en margin på opptil 45 prosent. Foto: Dreamstime

Europas rikeste mann, Bernard Arnault, er blitt ekstra hardt rammet av coronapandemien. Han eier over 70 forskjellige merker, alt fra Dior til Fendi, men det har ikke hindret i at formuen hans har skrumpet kraftig inn, skriver Bloomberg.

Selskapet til Arnault, LVMH, har stupt 19 prosent på børsen så langt i år. Dette har ført til at Arnault har tapt 30 milliarder dollar – mer enn noen andre i verden. Ifølge Bloomberg er det franskmannen har tapt i løpet av coronakrisen den 6. mai, det samme som Jeff Bezos har tjent i denne perioden.

Tidenes luksusoppkjøp

De fleste av Arnaults forhandlere rundt om i verden har vært stengt i over en måned. Noe som har ført til milliarder i tapt inntekt for konsernet, fra det som tidligere har vært hans mest innbringende forretninger. Det er estimert at Louis Vuitton har en resultatmargin på 45 prosent. Arnault står også bak 20 prosent av verdens champagne, men også der har konsumet stupt etter virusutbruddet.

Midt i dette skal altså Arnault ut med 16 milliarder dollar for Tiffany & Co, i det som blir regnet som luksusbransjens største oppkjøp noensinne. Arnault er kjent for å handle i nedgangstider, og LVMH har avvist alle antydninger om at de vil ut av avtalen eller reforhandle prisen på den amerikanske gullsmeden.