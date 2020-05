dette vil påvirke oslo børs

OBX-futures er fredag morgen opp 1,3 prosent.

Oljeprisen stiger også, og Brent-oljen omsettes i skrivende stund for 29,95 dollar fatet, opp 1,7 prosent, mens WTI-oljen stiger 2,3 prosent til 24,08 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 30,66 dollar ved børsslutt torsdag.

Berntsen

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror Oslo Børs (OBX indeksen) åpner opp 0,7 prosent, eller innenfor intervallet [0,4, 1] prosent.

«Oppgang i vente etter at Nasdaq indeksen endte i pluss for året i går», heter det fra Berntsen i en fersk oppdatering.

Asia

Gårsdagens oppgang i USA smittet over på børsene i Asia fredag.

I Japan er Nikkei opp 2,40 prosent, mens den bredere Topix-indeksen stiger 1,94 prosent.

Shanghai Composite i Kina legger på seg 0,97 prosent, og CSI 300 er opp 1,21 prosent. Hang Seng i Hongkong stiger 1,15 prosent.

I Sør-Korea styrkes Kospi 1,06 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,59 prosent, og Straits Times i Singapore klatrer marginale 0,03 prosent.

Sammen med oppgang i USA, er investorenes optimisme for øvrig også forankret i troen på at det verste er over hva angår Covid-19 situasjonen, mener Berntsen.

«Vekstimpulsene er i ferd med å ta seg opp i takt med at flere land nå er i gang med å gjenåpne sine økonomier etter å ha vært fullstendig nedstengt i en lengre periode», heter det i en oppdatering fra analytikeren fredag morgen.

Wall Street

Wall Street steg bredt torsdag og investorene ser ut til å prise inn en suksessfull åpning av økonomien i enkelte stater. Samtidig hentet teknologiindeksen Nasdaq inn tapt terreng, påført som følge av coronakrisen.

Tall fra amerikanske arbeidsmyndigheter viste torsdag at antallet førstegangssøkende til ledighetstrygd (jobless claims) kom inn på 3.169.000 personer sist uke (per 2. mai).

Tallene var verre enn konsensusestimatene på 3 millioner. I forkant lå analytikernes forventning innenfor intervallet 2 til 4,5 millioner.

Det positive er at kurven er nedadgående, og 3.169.000 representerer en nedgang på nesten 700.000 siden forrige uke. I alt har omlag 33,5 millioner amerikanere søkt om ledighetstrygd siden nedstengingen.

Dow Jones steg 0,89 prosent til 23.875,89. Av de 30 selskapene som inngår i indeksen endte 15 av selskapene i grønt torsdag.

S&P 500 stengte opp 1,15 prosent til 2.881,19, mens teknologitunge Nasdaq Composite stengte til 8.979,66, opp 1,41 prosent og er dermed i pluss for året.

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen falt 6,98 prosent til 31,74.

Gullprisen steg kraftig torsdag, og endte opp 2,28 prosent. En unse gull omsettes dermed for 1.727,80 dollar.

Tremånedersrenten falt 0,8 basispunkter til 0,122 prosent, mens renten på 2-åringen falt 5,9 basispunkter til 0,125 prosent.

10-åringen falt 7,2 basispunkter til 0,634 prosent og 30-åringen falt 7,9 basispunkter til 1,319 prosent.

Oslo Børs

Oslo Børs revansjerte onsdagens tap og snudde torsdag i grønt.

Da børsen stengte stod hovedindeksen i 756,59 poeng opp 1,21 prosent, og det ble omsatt aksjer for 4,7 milliarder kroner.

Dette skjer i dag

Resultat pr. 1. kv.:

Aker: Kl. 07.00, webcast/tlf.konf. kl. 09.00

Elkem: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Scatec Solar: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

SpareBank 1 Østlandet: Kl. 07.30, webcast kl. 09.00

SpareBank 1 SMN: Kl. 08.00 webinar

Kongsberg Gruppen: Kl. 08.15 webcast

Zalaris: Kl. 08.30 webcast

Archer: Kl. 09.00 webcast/tlf.konf.

Eiendomsspar: Kl. 09.00 webcast

Victoria Eiendom: Kl. 09.00 webcast

Akva Group: Kl. 10.00 webcast

Sparebanken Sør: Kl. 10.00 Teams

Baltic Sea Properties, Incus Investor, Nidaros Sparebank

Makro:

Norge: Industriproduksjon mars, kl. 08.00

UK: Gfk konsumenttillit mai

Japan: Forbrukerkonsum mars

Tyskland: Handels- og driftsbalanse mars, kl. 08.00

Sverige: Forbrukerkonsum mars, kl. 09.30

USA: Arbeidsmarkedsrapport april, kl. 14.30

USA: Grossistlagre mars, kl. 16.00

Annet:

SAS: Trafikktall april, kl. 11:00

NorAm Drilling Company: Obligasjonseiermøte, Nordic Trustee, kl. 13.00

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)