Oppgang i Asia

Gårsdagens oppgang i USA smittet over på børsene i Asia fredag.

I Japan er Nikkei opp 2,40 prosent, mens den bredere Topix-indeksen stiger 1,94 prosent.

Shanghai Composite i Kina legger på seg 0,97 prosent, og CSI 300 er opp 1,21 prosent. Hang Seng i Hongkong stiger 1,15 prosent.

I Sør-Korea styrkes Kospi 1,06 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,59 prosent, og Straits Times i Singapore klatrer marginale 0,03 prosent.

Sammen med oppgang i USA, er investorenes optimisme for øvrig også forankret i troen på at det verste er over hva angår Covid-19 situasjonen, mener Roger Berntsen, analytiker i Nordnet.

«Vekstimpulsene er i ferd med å ta seg opp i takt med at flere land nå er i gang med å gjenåpne sine økonomier etter å ha vært fullstendig nedstengt i en lengre periode», heter det i en oppdatering fra Berntsen fredag morgen.