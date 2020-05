Elleve nye banker kutter renten

SpareBank 1 SMN setter ned renten på boliglån med inntil 0,40 prosentpoeng. Endringen gjennomføres fra 25. mai.

setter ned renten på boliglån med inntil 0,40 prosentpoeng. Endringen gjennomføres fra 25. mai. Sandnes Sparebank setter ned renten med 0,25 prosentpoeng med endring fra 25. mai. Laveste rente vil være 1,69 prosent.

setter ned renten med 0,25 prosentpoeng med endring fra 25. mai. Laveste rente vil være 1,69 prosent. SpareBank 1 SR-Bank setter ned renten med 0,4 prosentpoeng fra 25. mai. Laveste rente vil være 1,69 prosent.

setter ned renten med 0,4 prosentpoeng fra 25. mai. Laveste rente vil være 1,69 prosent. DNBs boliglånsrente senkes med inntil 0,4 prosentpoeng fra 25. mai. Laveste rente vil være 1,65 prosent.

boliglånsrente senkes med inntil 0,4 prosentpoeng fra 25. mai. Laveste rente vil være 1,65 prosent. Nordeas setter ned renten på boliglån og innskudd med inntil 0,4 prosentpoeng fra 28. mai. Laveste rente vil være 1,55 prosent.

setter ned renten på boliglån og innskudd med inntil 0,4 prosentpoeng fra 28. mai. Laveste rente vil være 1,55 prosent. SpareBank 1 Nordvest setter ned renten for boliglån med 0,4 prosentpoeng fra 25. mai.

setter ned renten for boliglån med 0,4 prosentpoeng fra 25. mai. Sparebanken Møre setter ned renten for boliglån og innskudd med inntil 0,4 prosentpoeng fra 28. mai.

setter ned renten for boliglån og innskudd med inntil 0,4 prosentpoeng fra 28. mai. SpareBank 1 Nord-Norge setter ned renten på boliglån med inntil 0,4 prosentpoeng fra 25. mai.

setter ned renten på boliglån med inntil 0,4 prosentpoeng fra 25. mai. Sparebanken Sør setter ned renten på boliglån med inntil 0,4 prosentpoeng fra 25. mai. Laveste rente vil være 1,65 prosent.

setter ned renten på boliglån med inntil 0,4 prosentpoeng fra 25. mai. Laveste rente vil være 1,65 prosent. OBOS-banken setter ned utlånsrentene med inntil 0,4 prosentpoeng. Beste rente blir nå 1,58 prosent.

setter ned utlånsrentene med inntil 0,4 prosentpoeng. Beste rente blir nå 1,58 prosent. Sparebank 1 Østlandet setter ned boliglånsrenten med inntil 0,40 prosent prosentpoeng. Også renter på innskudd senkes med 0,50 prosentpoeng.

Etter at Norges Bank satte styringsrenten til null torsdag har bankene en etter en senket sine renter.

– Nå setter vi ned renten for tredje gang på kort tid og gjør boliglånet enda billigere. Vi gjennomfører renteendringen raskt gitt den krevende situasjonen mange av våre boliglånskunder er i, sier Nelly Maske, konserndirektør i Privatmarked i SpareBank 1 SMN.

Sandnes Sparebank har også satt ned renten tre ganger på kort tid.

– I går justerte Norges Bank styringsrenten ned igjen og Sandnes Sparebank har besluttet å ytterligere redusere betingelsene for personkunder med boliglån og lån til bønder med inntil 0,25 prosentpoeng. Det vil si at vi har kuttet renten med inntil 1,25 prosentpoeng i løpet av to måneder og tre renteendringer (0,5, 0,5 og 0,25 prosent), sier Trine Stangeland adm. direktør i Sandnes Sparebank.

Sparebank 1 SR-Bank opplyser at banken aldri tidligere har sett lavere priser i rentemarkedet, og kuttet renten torsdag.

- Vi har aldri tidligere opplevd et rentemarked med så lave priser. Dette som følge av stor usikkerhet om utviklingen fremover og lav aktivitet i norsk økonomi. I den senere tid har pengemarkedsrenten falt og har fortsatt å falle etter Norges Bank fastsatte styringsrenten til 0 prosent i dag. Vi har derfor valgt å sette ned renten på boliglån og på innskudd, sier Jan Friestad, konserndirektør for personmarkedet.

De tre bankene endrer også rentene på innskudd med tilsvarende kutt som i utlånsrenten. I Sandnes Sparebank justeres dette fra 9. juli, mens den endres fra 12. juni for eksisterende kunder i SpareBank 1 SMN. SpareBank 1 SR-Bank setter ned innskuddsrenten fra 8. juli.

Torsdag ettermiddag kuttet Danske Bank og BN Bank rentene med henholdsvis 0,40 og 0,20 prosentpoeng. Ny laveste pris vil være 1,79 prosent.

Sparebanken Vest var også kjapt ute med rentejustering og satte ned renten 0,40 prosentpoeng torsdag. Ny beste veiledende boliglånsrente blir 1,59 prosent.

Sparebank 1 Østlandet senker også rentene.

– Vi har den siste tiden hatt et kraftig fall i rentene på kort tid grunnet koronasituasjonen. Mange kunder har søkt avdragsfrihet og hatt digitale møter med banken. Lavere renter, avdragsfrihet og ikke minst utbetalingen av årets kundeutbytte har vært kjærkomne bidrag for de som nå opplever å ha en strammere økonomi enn ellers, sier Kari Elise Gisnås, konserndirektør for personmarkedet i SpareBank 1 Østlandet.