Nordea Markets-analytikere: Aksjer kan fremstå som et godt alternativ for mange

De fleste aksjemarkedene steg torsdag, til tross for stadig flere konkurser. At stadig flere land gradvis åpner opp gjør nok at mange tenker at vi snart er tilbake til en normalsituasjon, men det er ikke sikkert, mener analytiker Dane Cekov og rente- og valutastrateg Lars Mouland i Nordea Markets.

«Mange bedrifter har tapt mye de siste par månedene og utsiktene er heller ikke gode i tiden fremover. Lave renter gjør imidlertid at aksjer likevel kan fremstå som et godt alternativ for mange», heter det i en fersk oppdatering fra duoen.

S&P500 steg litt over én prosent i går og futures har steget ytterligere en drøy prosent i natt. Det hjelper nok også at USA og Kina ser ut til å fortsatt holde kontakten om en handelsavtale til tross for Trumps utspill om at det er Kinas feil at viruset ikke ble stoppet tidligere, mener økonomene i Nordea Markets.

Oljeprisen er omlag undret rundt 30 dollar fatet og kronekursen er litt sterkere enn i går til tross for Norges Banks rentekutt. En euro koster nå 11,06 kroner.

Amerikanske sysselsettingstall er dagens viktigste makrobegivenhet.

«Det ventes et fall på 21 millioner jobber og at ledighetsraten stiger fra 4,4 til 17 prosent, uten sidestykke i historien« og », skriver Mouland og Cekov.

At tallene er dårlige, bør neppe duoen komme som en overraskelse, og markedsutslagene på et avvikende tall blir nok ikke store, mener de.