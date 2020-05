Katastrofale tall tikker inn fra USA

Antall sysselsatte utenfor landbrukssektoren i USA (non-farm payrolls) falt med 20,5 millioner april. Det betyr en arbeidsledighet på 14,7 prosent.

Tallet beskrives ofte som «månedens viktigste». Non-farm payrolls tar ikke med med landbruket i beregningen på grunn av store sesongvariasjoner.

Elendige tall, men litt bedre enn fryktet

DNB Markets ventet et fall i antall stillinger på 22 millioner, og at arbeidsledigheten økte fra 4,4 prosent i mars til 16 prosent i april.

Nordea Markets så for seg et fall på 21 millioner jobber, og at ledighetsraten gikk fra 4,4 prosent i mars til 17 prosent i april.

Uten sidestykke i historien

«Det ventes et fall uten sidestykke i historien. At tallene er dårlige bør neppe komme som en overraskelse, og markedsutslagene på et avvikende tall blir nok ikke store», skrev Lars Mouland og Dane Cekov i fredagens morgenrapport fra Nordea Markets.

I mars falt antall sysselsatte utenfor landbrukssektoren med 701.000, mot ventede 100.000. Det betydde også at den rekordlange rekken med 113 måneder på rad med jobbvekst var over. Siste fall før dette kom i september 2010.