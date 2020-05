Børsoppgang etter katastrofetall

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen lagt på seg 0,8 prosent og står i 9.052,39 poeng mens Dow Jones står i 24.202,91 poeng etter en oppgang på 1,4 prosent.

I dag har det blitt kjent at antall sysselsatte utenfor landbrukssektoren i USA (non-farm payrolls) falt med 21,5 millioner april. Det betyr en arbeidsledighet på 16,5 prosent.

Tallet beskrives ofte som «månedens viktigste». Non-farm payrolls tar ikke med med landbruket i beregningen på grunn av store sesongvariasjoner.

DNB Markets ventet et fall i antall stillinger på 22 millioner, og at arbeidsledigheten økte fra 4,4 prosent i mars til 16 prosent i april.

Nordea Markets så for seg et fall på 21 millioner jobber, og at ledighetsraten gikk fra 4,4 prosent i mars til 17 prosent i april.