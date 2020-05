Tvitret om at aksjekursen var for høy – har steget kraftig i etterkant

I skrivende stund handles Tesla-aksjen til 817,62 dollar, opp 4,81 prosent. Dermed er aksjekursen opp mer enn 16 prosent siden Musk forrige fredag tvitret om at aksjekursen var for høy. Tesla-aksjen falt 10,3 prosent som følge av twittermeldingen forrige fredag. Oppgangen den seneste tiden har i hovedsak årsak i at selskapet skal prøve å gjenåpne produksjonen ved fabrikken i Fremont, California.

Videre er det fortsatt ukjent hvorvidt Musk kommer til å havne i trøbbel med US Securities & Exchange Commission (SEC) som følge av kursmanipulasjon. Det blir isåfall ikke første gang ettersom Musk tilbake i 2018 tvitret om at han skulle ta Tesla av børs til en kurs på 420 dollar per aksje. Ifølge CNBC ønsker ikke SEC å kommentere saken på nåværende tidspunkt.