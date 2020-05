Forvalter: – Har blitt et zombie-selskap

Denne uken startet med at flyselskapet Norwegian ble reddet.

Da forvalter i Alfred Berg Kapitalforvaltning, Leif Eriksrød, gjestet Økonominyhetenes morgensending fredag, benyttet vi sjansen til å høre hva han tenker om flyselskapet nå.

– Er aksjen trygg å investere i?

– Nei, i høyeste grad ikke. Det er kanskje en god illustrasjon på hvor mye risikovillige penger det er der ute, svarer Eriksrød.

– Jeg tok bare en kjapp titt på det, for det er begrenset hvor mye tid vi gidder å bruke på et sånt case, men etter restruktureringen så er gjelden fremdeles 50 milliarder kroner, sier Eriksrød, og fortsetter:

– I likhet med en del andre som går i luksusfellen så er løsningen på det problemet å låne mer:

– De henter inn 400 millioner kroner i egenkapital, og så låner de tre milliarder fra staten. Gjelden er fortsatt mer enn de kan betjene.

Forvalteren peker på hvor EBITDA for Norwegian har ligget de siste årene.

– Selv om de får mange fly i luften igjen i løpet av et år eller to, og normalisert EBITDA kanskje er rundt tre milliarder kroner eller noe sånn, så betyr det ikke at de kan betjene 50 milliarder i gjeld for det.

– Det er ikke noe igjen til egenkapitaleierne her, selv etter restruktureringen.

Han mener Norwegian raskt kan komme i samme situasjon igjen, men at det avhenger av kreditorene.

– «Der hvor intet er å hente, har selv keiseren tapt sin rett», er det noe som heter. Det er ikke noe vits for kreditorene å gjøre noe annet enn å håpe på det beste. Kreditorene er overhode ikke insentivert til å slå selskapet konkurs. For da får de enda mindre, mener Eriksrød, og har en klar tanke om fremtiden til Norwegian:

– Det blir på en måte et zombie-selskap hvor kreditorene kommer til å eie fremtidig inntjening inn i evigheten og du har noen risikovillige egenkapitalinvestorer som kommer til å bunnen er nådd og er villige til å fylle på litt til. Noe som ender opp rett i kreditorenes lommer.