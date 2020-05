– Jeg er litt forundret over oppgangen. Det virker som om markedet nå priser inn at den nedturen vi nå ser i økonomien, blir kortvarig, sier investeringsdirektør i Nordea, Robert Næss til Økonominyhetene fredag, og fortsetter:

– At vi allerede neste år eller litt ut i neste år, er tilbake til normalen.

Stemmer det, forsvarer det et fall på rundt ti prosent i markedene, forklarer investeringsdirektøren, og viser til at USA fredag formiddag kun var ned ni prosent.

– Det syns jeg er veldig optimistisk. Vi vet ikke at ting er tilbake til normalt neste år. Jeg ser det som sannsynlig at vi ikke er tilbake til normalen, sier Næss, og legger til:



– Jeg tror vi er på vei inn i en nedtur, som det vil ta lang tid å komme opp av.

Han tør ikke spå hvor Oslo Børs vil være ved utgangen av 2020.

– Det kommer veldig an på oljeprisene og hva som skjer i resten av verden. Det er fristende å være feig og si «rundt dette nivået vi er nå», sier Næss, og gjentar at det er en alvorlig nedtur vi er i.

– Jeg tror det er de mest pessimistiske analytikerne som får rett. I så fall skal hele inntjeningen på Oslo Børs forsvinne i år. Det vil si null i inntjening. Det er ganske dramatisk. Da vil markedet ute også oppleve en nedgang på nærmere 50 prosent i inntjeningen, fortsetter investeringsdirektøren.

– I forhold til det er det underlig at globale markeder bare er ensifret ned. Oslo Børs er ned under 20 prosent, og vi har en oljepris som er ekstremt lav. Jeg tror det er størst fare for at vi skal videre ned, sier Næss.