Etter å ha nådd et bunnpunkt i mars, tok aksjemarkedene seg kraftig opp igjen i april. Nå er holdningen mer avventende, skriver Nordea Investments-strategene Erik Bruce, Kjetil Høyland, Johan Larsson og Sebastian Källman i en fersk rapport.

De påpeker at med oppgangen i april er S&P bare ned 11 prosent siden årsskiftet, til tross for at økonomien og inntjeningen i bedriftene er dramatisk mye svakere.

«I stor grad er det en midlertidig refleks av stengingen, men det er liten tvil om at det vil ta tid før vi er tilbake til noe vi kan kalle en normal», skriver økonomene.

Spår konkurser

Sentralbankenes heftige tiltak, og særlig annonsering av at de var villige til å kjøpe papirer med høy risiko, var ifølge Nordea-strategene viktig for endringen i sentimentet i starten av coronakrisen.

«De kraftige penge- og finanspolitiske tiltakene tiltakene bidro nok også til en tro på at bedrifter og forbrukere ville overleve den midlertidige nedstengingen av økonomien, og at aktiviteten ville ta seg bra opp når restriksjonene ble lettet», påpeker de.

De tror nå likevel at flere selskaper enn normalt vi gå konkurs, til tross for myndighetenes omfattende tiltak for å hindre dette.

«Selv om det er vanskelig å si noe sikkert om de mer langsiktige konsekvensene for bedriftenes inntjening, så har usikkerheten økt. Etter den kraftige innhentingen i april er derfor markedene mer sårbare for dårlige nyheter», heter det i Nordea-rapporten.

Nye spenninger

Strategene trekker også frem at det store temaet fra 2019, spenningene mellom USA og Kina, den siste tiden har blusset opp igjen.

Trump mener han har bevis for at coronaviruset stammer fra et laboratorium i Kina, og truer med å øke tollsatsene dersom han er misfornøyd med landets håndtering av viruset. Natt til torsdag kom det imidlertid meldinger om at implementeringen av fase 1 i handelsavtalen gikk bra.

«Hvilken strategi velger Trump? På den ene siden kan det være gunstig foran presidentvalget å legge skylden for viruset på Kina. På den annen side er en handelskrig ikke gunstig for verken markedene eller økonomien», påpeker Nordea-strategene.

De mener at selv om handelskrig igjen kan bli et tema, er det et poeng at usikkerheten til det generelle økonomiske bildet er stort fremover.

«De mulige økonomiske effektene av de økte tollsatser på handelen mellom Kina og USA er i det bildet relativt begrenset. Det tilsier at smitteutviklingen fortsatt vil være viktigste driveren fremover», skriver de i rapporten.