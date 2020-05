Bitcoin stupte i natt: – Ren svindel!

Bitcoin har steget jevnt og trutt siden bunnen i mars på i overkant av 5.000 dollar. På torsdag var bitcoin oppe i 10.000 dollar, mens den hadde falt ned til 9.800 lørdag kveld norsk tid.

I natt raste derimot bitcoin ned til rundt 8.100 dollar på det laveste. Den har i løpet av morgentimene hentet seg noe inn og står nå i 8.600 omtrent dollar, en nedgang på 12,4 prosent de siste 24 timene.

Nouriel Roubini, økonomen som ofte spår nedturer og som flere ganger har advart mot bitcoin, har fått med seg fallet.

– Bitcoin krasjet 15 prosent på 7 minutter uten noen nyheter. Et rigget, totalt manipulert, kaos-kontrollert marked hvor de fleste transaksjonene (90 prosent) er falske fordi brukere later som de har likviditet dem ikke har. Enorm "pump & dump" (...). Ren svindel!, skriver Roubini på Twitter.

Nedgangen kommer dagen etter at milliardær-investoren Paul Tudor Jones sa at bitcoin minte han på gullet på 70-tallet, og at bitcoin kanskje var det beste stedet å ha pengene sine nå.