Økonom tror aksjer kan falle 40 prosent

Will Meade, tidligere analytiker i Goldman Sachs, synes at dagens utvikling minner sterkt om Dot com-boblen som senket aksjemarkedene på starten av 2000-tallet.

Denne gang er det coronaviruset og dets ringvirkninger på økonomien som skaper trøbbel. Aksjemarkedet falt kraftig i mars, men har siden hentet seg sterkt inn.

– På 2000-tallet gjorde Nasdaq et lignende "bear market-bounce" som aksjene har gjort i år. De falt 40 prosent, og steg deretter 42 prosent fra bunnen, sier Meade, ifølge Marketwatch.

Videre trakk markedet seg voldsomt tilbake den gang. Meade tror nå at aksjer kan falle rundt 40 prosent fremover, ifølge Marketwatch.

Økonomen, som er utdannet ved University of Chicago and Johns Hopkins, peker på at det også den gang var usikkerhet rundt et kommende presidentvalg. Noe som denne gang venter til høsten i USA. Det skaper ytterligere risiko, ifølge amerikaneren.

Meade ser rett og slett fullstendig mørkt på den nærmeste tiden.

Han anbefaler amerikanere til å fylle opp sparekontoen og ruste seg for jobbtap eller fallende inntekter. Han foreslår også å finne seg en mindre, billigere bolig.

Og ikke nok med det.

Meade ber deg selge alt med verdier: Kunst, mynter, vesker, frimerker og ekstra biler. Han anbefaler også å slutte med restaurantbesøk for å spare penger.