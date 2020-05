Hedgefondsjef mener aksjer kan være en sikring mot høy inflasjon

Mark Spiegel, hedgefondsjef i Stanphyl Capital, mener ifølge Marketwatch at aksjer er en god hedge mot en kommende høy inflasjon.

Potensiell stagflasjon

Han peker på at det vil at ett år før økonomien kommer tilbake på tidligere nivåer, og at det kan mer enn to år før selskaper begynner å bruke penger og ansette igjen.

«Sluttspillet her er at myndighetene printer penger, og printer mer penger, og printer enda mer penger, sier Spiegel ifølge Marketwatch.

Samtidig peker han på at innen selskaper begynner å bruke penger og ansette igjen, vil vi oppleve en høyere inflasjon, og potensielt en stagflasjon som vi så i 1970.

Nominelle verdier

«Når det skjer, vil aksjer gå opp i nominelle verdier, selv om de ikke vil gå opp i inflasjonsjusterte verdier. Hvis et selskap lager et produkt til 1 dollar, og prisen øker til 2 dollar på grunn av inflasjon, vil selskapets inntekter bli høyere», forklarer Spiegel ifølge Marketwatch.

Han konkluderer derfor med at aksjer vil være en god hedge mot inflasjon i et lengre perspektiv. Det kan forklares med at penger i banken, ikke vil gå opp i verdi med høy inflasjon, men kjøpekraften vil bli svakere.