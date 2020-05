– Du kan tjene enorme summer hvis du gjør dette

Kjendisøkonom Suze Orman er ikke alles kopp med te. «Det er mennesker som hater meg inderlig. Du vil ikke vite hva de sier til meg», sa hun til Marketwatch.

Hun har imidlertid skrevet flere bøker om investeringer, hvorav én ble bestselger i New York Times.

Nå kommer hun med anbefalinger for å navigere seg gjennom coronakrisen og komme ut mer velstående på den andre siden.

– Du kan tjene enorme summer på coronakrisen. Så bare hold hodet kaldt. Jeg kan garantere deg at om du holder ut vil du være veldig, veldig glad for at du gjorde det tre år fra nå, sier Orman til CNN.

Plan for investering

Orman legger til grunn at man ikke har noe kredittkortgjeld, har noe sparepenger og fremdeles går med overskdudd:

– Er det slik bør du sette av en spesifikk sum hver måned som du investerer inn i aksjemarkedet. Månedlig sparing i aksjemarkedet tar bort en stor del av risikoen kontra én stor investering.

Økonomen sier at hvis man investerer penger måned etter måned og i tre, fem eller 10 år vil man bli lykkelig.

– Hvis du trenger penger innen ett år, er det ikke penger som hører hjemme i aksjemarkedet. Ta det ut nå, sier hun.

Orman sier hun trives i et marked som faller. «Det gjør at man får mer for pengene», sier hun.