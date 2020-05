Brussel presser på for fremgang i Brexit-forhandlinger

Brussel vil ifølge Financial Times presse Storbritannia til å delta i detaljerte samtaler om tilgang til fiske i Storbritannia og andre viktige EU-prioriteringer denne uken, og advarer om at forhandlinger om fremtidig forhold kan stoppe opp med mindre arbeidet med alle sentrale temaer viser fremskritt parallelt, skriver TDN Direkt.

«Vi må se at det er en vilje fra Storbritannia til å gjøre fremskritt – vi var veldig skuffet over deres holdning i forrige runde (av samtaler). Vi må se fremgang parallelt på alle områder, ellers vil samtalene avta», sier en EU-tjenestemann ifølge avisen.

Samtidig har den irske visestatsministeren Simon Coveney uttalt at covid-19-pandemien medfører at tidsfristene for handelsavtalen er så å si umulig å nå, ifølge avisen Evening Standard lørdag.

Coveney har uttalt at han mener Storbritannia bør søke om en utsettelse og at fremgangen i forhandlingene ikke har vært det EU hadde håpet på, skriver nyhetsbyrået.