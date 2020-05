Veidekke-datter skal bygge om skole i Årsta for SISAB

Veidekkes datterselskap Arcona har fått oppdraget med å bygge om Skanskvarnsskolan i Årsta ved Stockholm for Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB), går det frem av en melding.

Prosjektet er en utførelsesentreprise med kontraktssum på 147 millioner svenske kroner, og arbeidet starter i juni og er beregnet å ta to år.

– SISAB og utdanningsadministrasjonen ser frem til å sette planene vi har for elever og ansatte ved Skanskvarnsskolen ut i live i samarbeid med Arcona. Dette er et fint prosjekt, der alle involverte sammen deler et stort ansvar overfor barna og Stockholm kommune, sier Helene Logren, prosjektleder i SISAB.

– Vi er veldig glade for å kunne inngå et nytt samarbeid med SISAB og utdanningsadministrasjonen; denne gangen om Skanskvarnsskolan, sier Ella Bringle, prosjektleder i Arcona.