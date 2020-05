SEB, DNB Markets og ABG Sundal Collier om Elkem

SEB høyner ifølge en oppdatering mandag kursmålet på Elkem fra 17 til 25 kroner og fastholder en kjøpsanbefaling på aksjen, skriver TDN Direkt.

Meglerhuset viser til at Elkem rapporterte bedre enn ventet tall for førstekvartal fredag, til tross for en betydelig effekt fra covid-19 på driften og markedet i Kina.

SEB peker på at at Elkem meldte om et usikkert markedsklima, med lave priser på silikon, og silisium- og ferrosilisiummarkeder som påvirkes av produksjonsstans i bilbransjen. Det er ifølge meglerhuset imidlertid tegn på innhenting og selskapet drifter med nær 100 prosent kapasitet, skriver nyhetsbyrået.

DNB Markets fastholder ifølge TDN Direkt en kjøpsanbefaling på Elkem, med kursmål 25 kroner etter rapporten.

Analytikerne mener Elkem er attraktiv verdsatt med en ev/ebitda på 3,5 basert på 2021-estimater, ifølge en oppdatering fredag kveld.

ABG Sundal Collier fastholder sin kjøpsanbefaling på Elkem, mens kursmålet oppjusteres med to kroner til 22 kroner, ifølge nyhetsbyrået.

Meglerhuset viser til at ebitda i første kvartal var 21 prosent over konsensus, og de mener at andrekvartal kan bli bedre.