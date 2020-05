– Oppheving er den viktigste driveren

– Det er fremdeles opphevingen av coronatiltakene som er den viktigste driveren. Det er de som har forårsaket denne etterspørselskollapsen som har vært helt enorm, sier sjef for globale oljemarkeder i Rystad Energy, Bjørnar Tonhaugen til Finansavisen.

– Noen har pekt så mye som 30 prosent reduksjon i oljeetterspørselen. Vårt tall har vært rundt 28 prosent. Det er det som vil drive farten på gjeninnhentingen i oljeprisen også.

En annen driver er Opec-kuttene.

– De har trådt i kraft fra 1. mai. Så nå reduseres eksporten fra land som Saudi-Arabia, Russland og andre Opec+-land. På toppen av det har vi fått mange nyheter og datapunkter som støtter opp under at amerikansk oljeproduksjon faller veldig raskt i mai, sier Tonhaugen.

Han peker på at det er ganske sannsynlig at produksjonen faller med mer enn en million fat per dag fra april til mai.

– Delvis fordi man reduserer aktivitet, slik at produksjonen faller raskere, slik at de ikke starter nye brønner, men at de faktisk stenger ned brønner.

Han tror den verste volatiliteten i oljemarkedet er bak oss.

– Men det er en ting jeg tror «juryen fremdeles er ute» på, og det er om vi kommer til å nå lagringstaket eller ikke.

Han peker på diskusjonen om man vil gå tok for praktisk lagringskapasitet i oljemarkedet i løpet av mai.

– Nå ser det ut som at produksjonen reduseres raskt nok, og etterspørselen kanskje henter seg noe raskere inn, slik at vi kan klare å unngå dette taket. Men hadde vi nådd dette taket, ville vi fått en eksplosjon i volatilitet igjen, sier Tonhaugen.