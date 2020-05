Pareto Securities: Markedet er fortsatt labert

Capesize-ratene ble ifølge en liste fra Pareto Securities vurdert til 4.585 dollar pr. dag fredag, ned 8,4 prosent sammenlignet med foregående handelsdag, skriver TDN Direkt.

Golden Ocean faller 0,2 prosent på Oslo Børs mandag formiddag, til 33 kroner.

Analytikerne i Pareto Securities skriver i en rapport mandag at markedet for Capesize-skip fortsatt er laber, i tillegg til at FFA-kontrakter tikket noe ned denne morgenen.

Til sammenligning er kontant breakeven for Capesize-skip ifølge Kepler Cheuvreux på rundt 13.000 dollar pr. dag, skriver nyhetsbyrået.

Meglerhuset estimerer gjennomsnittlige Cape-rater på 8.000 dollar pr. dag i 2020, stigende til 10.000 dollar pr. dag i 2021.

Nedjusterte kursmål

Danske Bank Markets har oppgradert anbefalingen på Golden Ocean til kjøp, mens kursmålet ble nedjustert til 42 kroner pr. aksje, fra tidligere 46 kroner.

Meglerhuset skriver ifølge TDN Direkt at utsiktene på kort sikt for kull og jernmalm ser noe utfordrende ut, noe som kan tynge rederiets utvikling fremover.

Videre kutter Danske Bank Markets utbytteestimatet for 2020 til null, ettersom de venter at markedet vil forbli dempet og peker på at forward-markedet er svakt.

«Vi antar derimot at Golden Ocean gjenopptar utbyttet pr. 2021, men på et lavere nivå, siden vi venter en gradvis forbedring i markedet», heter det i rapporten.