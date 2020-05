Norges Bank: Uheldig at forhold ikke ble avklart før ansettelsen

Representantskapet i Norges Bank sendte mandag morgen over sine merknader om ansettelsesprosessen av Nicolai Tangen som ny oljefondsjef til hovedstyret i banken.

I brevet skriver representantskapet at de mener det er uheldig at ikke alle interessekonflikter mellom Tangens økonomi og rollen som daglig leder for NBIM er avklart før ansettelsen.

Full oversikt

Representantskapet skriver også at de mener «det er svært uheldig at det på den ene siden er gitt uttrykk for at Tangen skal bryte alle bånd til AKO-systemet, samtidig som framlagt dokumentasjon fra Tangens advokatforbindelse viser at han fortsatt er hovedeier og har stemmekontroll i AKO Capital».

De trekker frem at etablering av en fremtidig struktur på Tangens eierinteressert og tilknytning til AKO-systemet er under arbeid, og skal legges frem før hovedstyrets møte 27. mai.

«For representantskapet er det viktig at Tangens framtidige økonomiske interesser og struktur på hans eierskap organiseres slik at risiko for interessekonflikter mellom SPU og daglig leder for NBIMs personlige interesser elimineres i hele ansettelsesperioden og i rimelig tid etter fratredelse», skriver de videre.

Representantskapet påpeker også at det forventes at det etableres en klausul knyttet til Tangens personlige forvaltning både før og etter fratreden, som blant annet ivaretar hensyn til habilitet og gir betryggende sikkerhet for at daglig leder entydig tjener SPUs interesse.

Søkerlisten

Representantskapet mener også at Norges Bank ikke har håndtert åpenhet om søkerlisten på en slik måte som burde kunne forventes.

«Formålet med søkerliste er ikke ivaretatt når aktuelle kandidater ikke er oppført på listen, åpent eller anonymt, og når det i realiteten ikke gis innsyn i hvilke kandidater som er til vurdering», skriver de i brevet, og bemerker også at det fortsatt er uklarheter knyttet til hvem som burde vært ført opp på den offentlige listen.