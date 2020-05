Investorene forbereder seg til gullkantet bitcoin-mulighet

Bitcoin stupte i forrige uke og spås ny «halving» allerede i dag – den tredje i løpet av bitcoins 11 år lange historie.

En halvering vil si at belønningen som utvinnere (miners) mottar halveres. Bakgrunnen for halvering er å skape en forutsigbar og kontrollert inflasjon.

Tross fall i verdi den siste tiden kan den nært forestående halvingen før til en markant oppgang. Kryptovalutaen spås nemlig opp til 50.000 dollar mot slutten av året – hele 461 prosent opp.

De to gangene bitcoin vært igjennom en halving tidligere har det ført til eventyrlig kursoppgang:

Den første halveringen skjedde i november 2012 og året etter steg prisen over 8000 prosent fra rundt 12 dollar til rundt 1000 dollar.

Året etter den andre halveringen i juli 2016 steg prisen 280 prosent fra rundt 660 dollar til 2514 dollar.

En trygg havn

Antoni Trenchev, en av grunnleggerne bak en av verdens ledende kryptobanker, Nexo, mener fundamentet for bitcoin aldri har vært sterkere enn nå. Han ser for seg at den sterke trenden de har sett de siste ti årene vil fortsette.

– Det vil være volatilitet, men investorene må se det store bildet. Bitcoin viser ekstremt god motstandsdyktighet mot coronakrisen, sier Trenchev.

Mot slutten av 2017 stod bitcoin i 19.000 dollar. Nå er den nede i 8.837 amerikanske dollar eller 89.929 norske kroner.

– Dette er da en skuffende utvikling?

– Jo, men bitcoin har utkonkurrert alle: Dollar, gull osv. Jeg står fremdeles ved mitt estimat på at bitcoin vil ende opp mot 50.000 dollar i slutten av 2020, sier Trenchev og legger modig til:

– Bitcoin er ditt «kom-deg-ut-av-resesjonen gratiskort».