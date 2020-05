DNB Markets øyner risiko

Torsdag legger Ice Group frem rapporten for første kvartal, og her venter analytikerne i DNB Markets at interessen ikke bare vil rette seg mot de fremlagte tallene, men også mot hva ledelsen sier om mulighetene for break-even EBITDA allerede i inneværende kvartal.

Videre er analytikerne spente på utsiktene for å få plass en løsning som kan bygge bro over en ventet negativ kontantstrøm de neste kvartalene.

Kursen endte mandag på 13,80 kroner og meglerhuset har en kjøpsanbefaling på aksjen, med et kursmål på 21 kroner.

«Det betyr at vi venter en løsning på den finansielle situasjonen. Vi understreker imidlertid at det spesielt i lys av utfordringene skapt av virusutbruddet er en risiko knyttet til selskapets balanse», heter det fra DNB Markets