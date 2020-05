Sjefstrateg: – Veldig usikkert akkurat nå

I dagens morgensending av Økonominyhetene gir vi deg en oppdatering på norske og internasjonale markeder, i tillegg til oljepris.

Oljeanalytiker Helge A. Martinsen i DNB Markets kan fortelle oss at han venter at vi vil få underskudd på olje allerede i august, når han kommenterer oljeprisen.

Mens sjefstrateg i Nordea, Erik Bruce, peker på at smitteoppblomstring blant annet i Sør-Korea gjør investorene usikre for hvordan gjenåpningen vil gå i de vestlige landene, og gir deg konkrete investeringsråd for perioden vi er inne i.

Kl.15:30 er vi tilbake med Trygve Hegnar i vår ettermiddagssending.