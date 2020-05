Kepler Cheuvreux nedgraderer sin anbefaling på Scatec Solar til hold fra kjøp, ifølge TDN Direkt.

Kursmålet oppjusteres til 180 fra tidligere 150 kroner.

Nedgraderingen kommer etter at Scatec-aksjen har steget 40 prosent hittil i år. Meglerhuset viser blant annet til at de ligger 77 prosent under på D&C-konsensus på EBITDA.

Det siste året er aksjen opp 125 prosent. I dag handles aksjen opp 1 prosent til 174,30 kroner.