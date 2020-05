Analytikere: Positivt for norske oppdrettere

Regjeringen foreslår nå å innføre produksjonsskatt på laks, ørret og regnbueørret fra og med nyttår på 40 øre pr. kil produsert fisk. Det foreslås ingen overskuddsbasert grunnrenteskatt.

Analytikere mener ifølge TDN Direkt at forslaget er mye bedre enn fryktet, og mener det vil være positivt for oppdretterne, til tross for økt skattenivå.

Hevet marginalt

Lakseanalytiker i Carnegie, Lars Conrad Johnsen, forklarer til TDN Direkt at 40 øre pr. kilo produksjonskostnad tilsvarer rundt ett prosentpoeng høyere skattenivå, gitt dagens produksjonskostnad på rundt 40 kroner pr. kilo.

– Da vi allerede har reflektert en produksjonskostnad for 2021 på 35 øre pr. kilo, forventes skatteestimatene å bli hevet marginalt, noe som gir marginalt lavere EBIT-forventning for selskapene, sier han til nyhetsbyrået.

Johnsen påpeker imidlertid at dette reduserer risikoen i aksjene som er påvirket, og at nyheten derfor er positiv for norske oppdrettere.

For selskaper med en stor andel av produksjonen utenlands, som for eksempel Bakkafrost, mener han nyheten er nyheten marginalt negativ, da investorer har vært villig til å betale en premie for å unngå eksponering mot norske oppdretterne grunnet skattedebatten.

–Betydelig bedre

Pareto Securities hadde ifølge TDN Direkt på sin side ventet en produksjonsavgift fra 2022 på fem prosent, og mener derfor dagens forslag er betydelig bedre for oppdrettsnæringen.

«Vi kommer tilbake med oppdateringer på selskapsnivå, men sammenlignet med nåværende estimater vil dette være litt positivt for selskaper med høy andel av virksomheten i Norge, som Norway Royal Salmon, Salmar, NTS og Lerøy Seafood, men også Mowi og Grieg Seafood», skriver Pareto-analytiker Carl-Emil Kjølås Johannessen i en melding til nyhetsbyrået.

Til kommunene

Regjeringen skriver selv i meldingen at den nye skatten vil gi om lag 500 millioner kroner årlig i økte inntekter til kommunesektoren fra og med 2022.

Finansminister Jan Tore Sanner påpeker i en melding at Norge er et av de få stedene i verden hvor klima- og naturforholdene legger til rette for effektiv oppdrett av laks i sjøen, og at det derfor er naturlig at en del av avkastningen tilfaller fellesskapet gjennom en produksjonsavgift.

Regjeringen foreslår at produksjonsavgiften erstatter deler av kommunenes andel av salgsinntektene fra nye tillatelser, som de siden 2017 har fått gjennom Havbruksfondet.

– Vi er opptatt av at kommunene som bidrar til å legge til rette for havbruk får en andel av havbruksinntektene. Nå får de en mer stabil og forutsigbar produksjonsavgift, i tillegg til en andel av fremtidige auksjonsinntekter. Dette forslaget balanserer hensynet til næringen og inntekter til havbrukskommunene, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) i en kommentar.