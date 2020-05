Incus Investor bytter navn til Scana og flytter kontoret til Bergen

Investeringsselskapet skifter navn til Scana ASA. Børsticker blir scana. Incus Investors forgjenger het Scana Industrier.

– Når vi nå tar tilbake Scana-navnet, legger vi bak oss noen vanskelige år som Incus Investor og ser fram til en ny giv tuftet på den stolte bakgrunnen vår. Historisk sett har vi vært posisjonert tyngre innen stål- og tungindustri, men Scana har også sterk kompetanse og et tydelig DNA fra den maritime bransjen. Det er dette DNA-et vi har valgt å bygge selskapets nye plattform på, og satsingen styrkes av at Scanas maritime produkter og tjenester allerede har et godt renomme ute blant kundene, poengterer administrerende direktør Styrk Bekkenes.

Selskapet flytter også hovedkontoret til Bergen fra Bergen.

— På den måten kommer vi tettere på et større maritimt cluster i en viktig brytningstid for bransjens fremtid, med bedre tilgang til kompetansen vi trenger når vi skal vokse og utvikle oss videre. Vi vil gjennom en slik flytting også tilpasse morselskapets kostnader til dagens aktivitetsnivå, sier Bekkenes.