Norway Royal Salmon ser ifølge konsernsjef Charles Høstlund at Arctic Offshore kan bli noe utsatt som følge av forsinkelser skapt av reiserestriksjoner, skriver TDN Direkt.

– Vi jobber med en detaljering og oppdatering av fremdriftsplanen for Arctic Offshore Farming. Som følge av Covid-19 har prosjektet blitt forsinket, grunnet de restriksjonene som både ble innført på verftet og bevegelse av personell mellom landene i Europa, sier han.

Det skal settes ut to merder på Arctic Offshore Farming, hvor den ene er ventet å komme i sjøen i løpet av høsten som planlagt, mens nummer to vil bli forsinket i forhold til opprinnelig plan, ifølge Høstlund.

Konsernsjefen sir ifølge nyhetsbyrået videre at man må forvente at det vil ta tid før HoReCa-markedet er tilbake på et normalisert nivå, men at selskapet er overrasket over at har vært mulig å flytte volumet over til detaljhandelen så raskt.