Goldman Sachs spår et nytt børsfall

Etter at børsene kollapset tidligere i år har amerikanske myndigheter støttet økonomien gjennom krisepakker og den amerikanske sentralbaken har trykket penger.

Det har ført til at indeksene steg fra bunnen. Blant annet var Nasdaq-indeksen ned 24,3 prosent tidligere i år, men har nå snudd til pluss for året.

Nå advarer David Kostin, sjefsstrateg i Goldman Sachs, ifølge Marketwatch mot at markedene kan falle og spår blant annet et fall på 18 prosent.

Han forteller at investorer bør være klar over risikoen. Kostin peker spesielt på at coronaviruset fortsetter å spre seg.

«Mens New York heldigvis har klart å flate ut kurven og veksten i nye coronatilfeller har avtatt, øker nye smittetilfeller i resten av USA. Nye tilfeller av smitte kan akselerere når statene begynner å åpne opp for at befolkningen kan forlate hjemmene sine», skriver Kostin ifølge Marketwatch.

Samtidig peker han på at investorer bør bekymre seg over en nedgang i tilbakekjøp av aksjer. Kostin mener at tilbakekjøp av egne aksjer har vært den største kilden til etterspørsel av aksjer det siste tiåret.