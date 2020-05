dette vil påvirke oslo børs

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, spår at Oslo Børs vil falle 1,5 prosent.

Han mener usikkerheten blant investorer har blitt større de siste dagene, som følge av at smittetall og dødsfall av coronavirus har økt noe mens flere og flere land har begynt med gradvis gjenåpning. Berntsen peker også på at det ikke har kommet noe nytt på den medisinske fronten.

DNB Markets venter seg en nedgang på 1,1 prosent.

Asia

I Asia er det dårlig stemning stort sett over hele linjen. Japan faller Nikkei 0,54 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,14 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,18 prosent, og CSI 300-indeksen faller tilbake 0,30 prosent. Hang Seng i Hongkong klatrer derimot marginale 0,01 prosent.

Kospi i Sør-Korea er ned 0,10 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia svekkes 0,69 prosent, og Straits Times i Singapore faller 0,40 prosent.

Olje

Oljeprisen beveger seg forsiktig opp etter nedgangen i går kveld. Et fat brentolje koster nå 29,54 dollar fatet, opp 0,41 prosent for dagen. WTI-oljen er opp 0,95 prosent til 26,09 dollar. Ved børsens stengetid kostet et fat nordsjøolje 30,10 dollar pr. fat.

«Mens markedet føler seg mer komfortabel på tilbudssiden av ligningen, vil fokuset på etterspørselssiden fortsette å fokusere på risikoene rundt gradvis oppheving av landenes nedstengninger», skriver sjefstrateg Stephen Innes i AxiCorp, ifølge TDN Direkt.

Reuters skrev i går at Opec+ vil opprettholde dagens produksjonskutt på 9,7 millioner fat også fra juli av. Den tidligere planen tilsa at kuttene senkes til 7,7 millioner fat daglig fra 1. juli til 31. desember. Deretter gjelder kutt på 6,7 millioner fat pr. dag fra 1. januar 2021 til 30. april 2022.

Saudi-Arabia overrasket mandag med å kutte produksjonen med en million fat dagen i juni, utover sine forpliktelser i Opec+-avtalen. Senere forpliktet De forente arabiske emirater og Kuwait seg til samlet å kutte ytterligere 180.000 fat per dag.

Statistikk fra USA viste at oljelagrene steg med 7,6 millioner fat sist uke.

Wall Street

De ledende indeksene på New York-børsen steg fra start, men utover dagen endret stemningen seg og Wall Street endte i rødt.

David Kostin, sjefsstrateg i Goldman Sachs, advarer om at markedene kan falle. Han spår en nedgang på 18 prosent.



Dow Jones falt 1,89 prosent til 23.764,8 og er med det ned 16,7 prosent i år.

S&P 500 endte ned 2,05 prosent til 2.870,1. Det vil si at indeksen har falt 11,2 prosent hittil i år.

Teknologitunge Nasdaq Composite falt 2,06 prosent til 9.002,6. Indeksen har dermed steget 0,3 prosent siden nyttår.

Hovedindeksen

Hovedindeksen endte opp 0,78 prosent til 770,02 poeng i går. Det ble omsatt aksjer for 4,8 milliarder kroner drøyt.

Axxis Geo Solutions, Polarcus, 5th Planet Games og Norwegian var blant vinnerne. Next Biometrics ble straffet etter kvartalstall. Noe det kommer mange av onsdag.

Dette skjer i dag

Resultat pr. 1 kvartal:

Mowi: Kl. 06.30, webcast kl. 08.00

Komplett Bank: Kl. 07.00, webcast/tlf.konf. kl. 08.30

TGS: Kl. 07.00, tlf.konf. kl. 15.00

Sparebanken Øst: Kl. 07.55, digital pres. kl. 08.15

Fjord1: Kl. 08.30 webcast

Bonheur: Kl. 09.00 tlf.konf.

SpareBank 1 Nord-Norge: Kl. 09.15 webinar

Awilco Drilling: Kl. 12.00 digital presentasjon

Sandnes Sparebank: Kl. 12.00 webcast

Odfjell Drilling: Kl. 15.00 tlf.konf.

Shelf Drilling: Kl. 16.00 tlf.konf.

Avinor, Eidesvik Offshore, Goodtech, Grong Sparebank, Lillestrøm Sparebank, NTS (pres. torsdag), Obos, Questerre Energy, Skue Sparebank

Makro:

Japan: Driftsbalanse mars

UK: Handelsbalanse mars, kl. 08.00

UK: BNP 1. kv., kl. 08.00

UK: Industriproduksjon mars, kl. 08.00

Sverige: KPI april, kl. 09.30

ØMU: Industriproduksjon mars, kl. 11.00

USA: PPI april, kl. 14.30

UK: BNP-indikator april, kl. 15.00

Annet:

Boligprodusentenes Forening: Salg og igangsetting nye boliger april, kl. 10.00

Norge: SSB ukentlig lakseeksport, kl. 08.00

Norge: Vannmagasinstatistikk, kl. 13.00

Opec: Månedsrapport

USA: DOE ukentlige oljelagertall, kl. 16.30

Utenlandske:

Cisco

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)