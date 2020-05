Joachim Bernhardsen i Nordea: Derfor styrker kronen seg

En euro kostet i går under 11 kroner for første gang siden begynnelsen av mars. På det verste kostet en euro rundt 13 kroner i mars. Onsdag morgen står euro-kursen i 11,01 kroner.

En dollar koster nå 10,15 kroner. Den var over 12 kroner på det verste i mars.

Nordea-analytiker Joachim Bernhardsen trekker frem flere grunner til at kronen nå styrkes. Han peker på et godt risikosentiment i markedet den siste tiden, som er bra for en risikosensitiv valuta som den norske kronen.

Bernhardsen peker også på at oljemarkedet har bedre seg noe, og frykten for store kollapser i oljeprisen er borte som følge av kutt i produksjonen. Han tror også Norges Banks kronekjøp er med å spille inn.

«Norges Bank kjøper nå 2,1 mrd kroner per dag, som følge av at aktiva i oljefondet likvideres og må veksles om til NOK for å finansiere underskuddet på statsbudsjettet. Dette begynner å bli en betydelig sum og vi mistenker at det er en av årsakene til kronestyrkingen. Etter at Norges Bank økte kjøpene tidligere i år har vi sett at kronen har reagert mindre på lav oljepris for eksempel», skriver Bernhardsen.

Han mener at den norske kronens utvikling fremover avhenger av om den positive tonen i aksjemarkedet fortsetter. Faller aksjer igjen, tror Bernhardsen kronen vil svekkes. På lengre sikt har han tro på at kronen kan styrke seg enda mer.