Trump: Får ikke investere i kinesiske aksjer

President Donald Trump pålegger ifølge Financial Times føderale pensjonsfond å ikke investere i kinesiske aksjer, noe hans administrasjon sier utgjør en alvorlig nasjonal sikkerhetsrisiko for USA, skriver TDN Direkt.

Det hvite hus siterer videre risikoen for fremtidige sanksjoner over pandemien.

Intervensjonen kommer ifølge nyhetsbyrået etter Federal Retirement Thrift Investment Board, som forvalter nesten 600 milliarder dollar i pensjonspenger, forbereder seg på å endre den internasjonale komponenten i fondet til en indeks som inkluderer kinesiske selskaper.

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Robert O'Brien og økonomisk rådgiver for Det hvite hus Larry Kudlow sa at bruk av «MSCI All Country World ex-US Investable Market» ville utsette pensjonsfondene for betydelig og unødvendig risiko da det innebærer investeringer i kinesiske selskaper som truer både nasjonal sikkerhet og humanitære bekymringer, fremkommer det.