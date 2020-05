Wall Street ser ut til å trosse Europa

Det er bredt fall på børsene i Europa onsdag. I Frankfurt er nedgangen på 1,42 prosent, mens Milano-børsen faller 1,10 prosent. I Paris faller CAC40 med 1,36 prosent. Oslo Børs faller 1,67 prosent.

Wall Street ser derimot til å trekke i en annen retning etter gårsdagens fall. Av førhandelen ligger det an til å bli en god handelsdag på New York-børsene. Dow Jones, S&P 500 og Nasdaq Composite stiger 0,6-0,7 prosent i førhandelen.

Smittetallene skremte investorer i går, og den dårlige stemningen smittet over på Asia-børsene hvor det var nedgang onsdag.

– Markedsstemningen er fortsatt svært utsatt for risiko, og vil fortsette å bli påvirket av smittetallene fremover, sier Simon Ballard, sjeføkonom i First Abu Dhabi Bank, til Bloomberg.

Flere og flere land har gradvis begynt gradvis gjenåpning i kampen mot coronaviruset. Det gjør at det er stor spenning rundt hvordan smittetallene vil være fremover.

USAs president Donald Trump har kjørt en mer aggressiv tone mot Kina i det siste, og det gjør at noen frykter at stemningen i handelen mellom de to stormaktene vil påvirkes negativt.