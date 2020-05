Nordea Markets-analytikere: Aksjemarkedet så ut til å bli litt skremt

«Aksjemarkedet så ut til å bli litt skremt av gårsdagens tale fra sentralbanksjefen i Fed, Jerome Powell», skriver analytiker Dane Cekov og rente- og valutastrateg Lars Mouland i Nordea Markets.

Powell varslet at arbeidsledigheten trolig vil fortsette å øke de kommende månedene, og at det kan være behov for ytterligere finanspolitiske stimuli, gitt at utsiktene for økonomien er svært usikker og det fortsatt er betydelig nedsiderisiko.

Selv om ytterligere hjelp kan være kostbart, ifølge Powell er det verdt det, hvis det bidrar til å unngå langsiktig økonomisk skade og sørger for en raskere gjeninnhenting, mener Cekov og Mouland.

De amerikanske aksjemarkedene falt nesten to prosent tirsdag. Oljeprisen er omlag uendret på 29,4 dollar fatet, og en Euro koster rett over 11 kroner, etter å ha handlet på 10,92 før Powells tale.

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, stemmer i at Powells uttalelser bidro til bred børsnedgang.

«Energi, industri -og finansaksjer falt mest. Det er naturlig å anta at dette også vil påvirke Oslo Børs i dag, i alle fall i åpningsminuttene», heter det fra analytikeren i en oppdatering torsdag.

Bank of England

Sentralbanksjef Andrew Bailey i Bank of England sa i et intervju tirsdag at man ikke skulle se bort fra at de ville øke sitt QE-program. Tidligere i går rapporterte Storbrittania et seks prosents fall i aktiviteten i mars.

På rentemøtet tidligere denne måneden valgt banken å se an situasjonen og samle mer data før en eventuell økning.

Nøkkeltall

Nøkkeltallskalenderen er av det lette slaget i dag. Vi får vi de ukentlige tallene på nye søknader om ledighetstrygd fra USA.

Konsensus er 2,5 millioner nye søkere, ned fra 3,2 millioner forrige uke. Tallene har vist en klar nedadgående trend siden mars.

«Antall søkere vil trolig fortsette å minke fremover, ettersom flere delstater i USA letter på restriksjonene, men likevel forblir på høye nivåer i nær fremtid», skriver duoen i Nordea Markets.