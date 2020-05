Fredrik W. Mohn selger alle aksjene i Fjord1 til Sævik-familien

Fredrik W. Mohn har solgt alle sine drøyt 18,5 millioner aksjer i Fjord1 til Sævik-familien og Havila. De ble solgt til en kurs på 47,5 kroner. Det betyr en transaksjon totalt på 877 millioner kroner. Ved børsens stengetid torsdag ble aksjen handlet til 41 kroner.

Sæviks Havila styrer nå 88,81 prosent av aksjene i Fjord1. De utelukker ikke å kjøpe opp resten av aksjene.

«Selv om ingen beslutning er tatt, er Havilas intensjon å utvide et tilbud til de resterende aksjonærene i Fjord1 på lignende betingelser til kjøpet som er kunngjort her», opplyses det i en børsmelding.

Mohn og Fjord1 har begge vært interessert i fergeselskapet. Mohn kjøpte seg stort opp i vinter, men milliardæren kaster altså nå kortene i selskapet.

Per og Vegard Sævik sitter i styret i Fjord1. Mohn trakk seg fra styret i desember, dagen etter at Sæviks Havila hadde kjøpt aksjer for nesten 680 millioner kroner i selskapet.