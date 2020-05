Kutter kursmålet til Odfjell Drilling

Odfjell Drilling beholder kjøpsanbefalingen fra Kepler Cheuvreux, men får kursmålet kuttet fra 20 til 17 kroner pr. aksje.

Ifølge TDN Direkt kommer endringen etter at det er blir forsinkelser i i "Deepsea Stavanger" sitt arbeid i Sør-Afrika. Noe som gjør at ebitda-prognosen blir redusert med 8 prosent i år.

Også DNB Markets nedjusterer Odfjell Drilling. De tar litt mer i, og går fra 20 kroner pr. aksje til 15 kroner. DNB tror at de gode relasjonene Odfjell har til kundene sine vil gjøre at riggene deres blir utnyttet og at man kommer seg gjennom en refinansiering i 2021 uten måtte utstede aksjer, skriver TDN Direkt.

DNB opprettholder en kjøpsanbefaling.

Odfjell Drilling blir i formiddag handlet for 8,50 på Oslo Børs, ned nesten 4 prosent siden åpning.