Rett ned på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen falt 0,8 prosent og står i 8.789,75 poeng mens Dow Jones står i 23.017,86 poeng etter en nedgang på 1,0 prosent.

Makro

Tall fra amerikanske arbeidsmyndigheter viser at antallet førstegangssøkende til ledighetstrygd (jobless claims) kom inn på 2.981.000 personer sist uke (pr. 9. mai). Konsensus lå ifølge Marketwatch på 2.730.000 nye søkere.

På den positive siden er kurven nedadgående, og 2.981.000 nye søkere er ned fra reviderte 3.176.000 uken før (opprinnelig rapportert: 3.169.000).

Fire ukers snitt kom inn på 3.616.500, ned fra forrige ukes reviderte 4.180.500 (opprinnelig rapportert: 4.173.500).

Antallet personer som fortsetter å motta arbeidsledighetstrygd (continuing claims) var per 2. mai på 22.833.000, opp 456.000 fra forrige ukes reviderte 22.377.000 (opprinnelig rapportert: 22.647.000).

Tøffere tider

Kyle Bass, grunnlegger av Hayman Capital Management, frykter at coronaviruset vil bidra til at den amerikanske økonomien krymper kraftig i tiden fremover.

«For året tror jeg at du kommer til å se en nedgang i amerikansk BNP et sted mellom syv og ti prosent i reelle termer som et resultat av COVID-19-pandemien og regjeringens innsats for å begrense spredningen av viruset. Ti prosent er en økonomisk depresjon», sa Bass i et intervju, ifølge Marketwatch.

Sist den amerikanske økonomien krympet på årsbasis var under finanskrisen i 2009, da den krympet med 2,5 prosent. Ifølge Marketwatch krympet den mer enn ti prosent i 1946, rett etter andre verdenskrig.