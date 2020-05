– Oljeprisene har utviklet sterkt etter at Det internasjonale energibyråets månedlige oljemarkedsrapport flagget en dramatisk tilbudssvar fra produsenter utenfor Opec, sier markedsstrateg Stephen Innes til S&P Global Platts, ifølge TDN Direkt.

Oljeprisen stiger, og Brent-oljen omsettes i skrivende stund for 31,72 dollar fatet, opp 1,9 prosent, mens WTI-oljen stiger 1,3 prosent til 27,92 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 30,07 dollar ved børsslutt torsdag.

IEA

Torsdag offentliggjorde IEA sin månedlige oljemarkedsrapport der det blant annet kommet frem at de ser massive og raskere enn ventede oljeproduksjonskutt fra land som ikke er en del av Opec+ sin produksjonskuttavtale.

Videre sier en ifølge nyhetsbyråetkilde til Platts at Saudi Aramco har informert minst et japansk raffineri om at de vil redusere raffineriets allokering av olje i juni med 20-40 prosent.