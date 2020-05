Oslo Børs stengte 2,22 prosent opp fredag. Også i USA steg alle de toneangivende indeksene, men der var oppgangen noe mindre markant.

For de «norske» aksjene i USA var nyhetene imidlertid noe mer blandet. Vi merker oss at Seadrill falt 4,48 prosent på til 0,45 amerikanske dollar per aksje.

Equinor, som har hatt en tøff uke i norske medier den siste uken, endte dagen i USA med 1,88 prosent kursoppgang.

Kursen er imidlertid noe ned denne uken, og har falt fra 13,80 dollar per aksje til 13,48 dollar i løpet av børsuken, som var en av årets verste i USA.

Også tankrederiet Frontline hadde en god dag på børs på andre siden av Atlanteren. Rederiet steg nemlig 4,35 prosent på New York-børsen den siste handelsdagen denne uken, til 7,55 dollar.

I skrivende stund handles amerikanske dollar til 10,23 kroner.