Etter den kraftig oppgangen i april er S&P 500 bare ned 12-13 prosent så langt i år.

«Dette gjør aksjemarkedene mer sårbare for negative nyheter, og markedene har korrigert noe ned denne uken», skriver sjefstrategene i Nordea Investments, Erik Bruce og Kjetil Høyland, i en rapport.

Gjenåpning

Strategene trekker frem at tall for nye smittede og nye dødsfall gradvis har falt de siste ukene, og at dette har gitt rom for en forsiktig gjenåpning av økonomiene.

«Risikoen for tiltagende smittespredning ved for rask åpning, og potensielt forsiktige husholdninger og bedrifter, gjør at det vil ta tid å få aktiviteten tilbake til normalen», skriver de, og påpeker samtidig at nyheten om en økning i antall smittede i Sør-Korea har økt frykten for at gjenåpningsprosessen kan bli langvarig, eller til og med delvis reversert.

«Sør-Korea har fremstått som lærebokeksempelet på håndtering av coronaviruset, og økningen i smitten der var en påminnelse om at veien tilbake til normalitet kan bli lang», skriver Bruce og Høyland.

Handelskrig

Også frykt for tiltakende handelsspenninger mellom USA og Kina øker risikoen for svakere utsikter.

«Trump har gjentatte ganger fordømt Kina for håndteringen av coronaviruset, og risikoen for en eskalering av handelskrigen har økt. Vil vi se en repetisjon av 2019 derstemningen i markedene beveget seg i takt med nyhetsflyten rundt handelskonflikten?», spør strategene.

I forrige uke ble frykten redusert da både amerikanske og kinesiske talsmenn uttrykte sin støtte til fase 1-avtalen.

«På den annen side «beordret» Trump denne uken det amerikanske pensjonsfondet for statsansatte til ikke å investere i kinesiske selskaper. Han har ingen myndighet til å instruere om dette, men det statlige fondet har fulgt Trumps instruks», skriver Nordea-strategene.